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اعتقال موظف في شبكة الاعلام العراقي ضبط بحوزته كميات من المخدرات والسلاح

Category: أمـن

Date: 2022-02-08T07:32:40+0000
اعتقال موظف في شبكة الاعلام العراقي ضبط بحوزته كميات من المخدرات والسلاح

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، باعتقال قوة أمنية موظفاً في شبكة الاعلام العراقي ضبط بحوزته كميات من المخدرات والسلاح شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "خلال متابعة دقيقة ومعلومات استخباراتية داهمت قوة امنية منزلاً ضمن منطقة ام نجم في مدينة الشعلة وألقت القبض وبالجرم المشهود على احد موظفي شبكة الاعلام العراقي (موظف عقد)".

وأوضح أن "القوة الأمنية ضبطت بحوزته 240 غرام من مادة الكرستال، وحبوب مخدرة نوع (صفر واحد) عدد 190 حبة، ومسدسين اثنين احدهما محوّر".

ووفقاً للمصدر فقد تم ضبط " بايب عدد 23 قطعة وقداحة عدد 8 وميزان الكتروني عدد 3 وبخاخ غاز عدد 2 ورمانة هجومية عدد 1 وبندقية كلاشنكوف عدد 1 وسكين، اضافة الى موبايل ذكي عدد 10 وموبايل نوكيا عدد 7"، مؤكداً أنه "تم القبض عليه وتوقيفه وفق المادة 28 مخدرات".

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