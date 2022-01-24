اعتقال موظف حكومي حاول إدخال مخدرات لسجن ابو غريب

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، باعتقال موظف حكومي حاول إدخال مواد مخدرة إلى داخل سجن أبو غريب، غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، "وردت معلومات بوجود شخص يعمل في دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل يحاول إدخال المواد الممنوعة والمخدرة الى الموقوفين المحكومين داخل سجن ابو غريب، وعليه تم تبليغ الجهات المختصة ونشر عناصر الاستخبارات ضمن بوابات السجن والقيام بالتفتيش الدقيق".

وأضاف أن القوة الأمنية تمكنت من اعتقال الموظف بالجرم المشهود، وضبط بحوزته مواد مخدرة واجهزة هاتف عدد ١٤ وبطارية شحن هاتف.