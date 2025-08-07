اعتقال موظفين في كهرباء كركوك والإطاحة بـ"مشعوذ" في دهوك

شفق نيوز- كركوك/ دهوك

أفاد مصدران في كركوك ودهوك، يوم الخميس، بأن قوة من هيئة النزاهة ألقت القبض على اثنين من موظفي وحدة صيانة كهرباء ناحية التون كوبري بكركوك، بتهمة تلقي رشاوى وتركيب محولات كهربائية بطرق غير قانونية، ويأتي ذلك بالتزامن مع اعتقال خطيب مسجد متهم بممارسة السحر والشعوذة في دهوك.

وقال مصدر محلي في كركوك لوكالة شفق نيوز، إن "العملية نُفذت استنادًا إلى معلومات دقيقة، تفيد بقيام الموظفين باستغلال مواقعهم الوظيفية لتركيب محولات مخالفة للضوابط مقابل مبالغ مالية".

وأضاف أن "التحقيقات لا تزال مستمرة مع المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة"، مؤكدًا أن "الحملة تأتي ضمن جهود مكافحة الفساد في المؤسسات الخدمية بالمحافظة".

الى ذلك ابلغ مصدر امني في دهوك الوكالة، بأن "قوات الشرطة في قضاء عقرة تمكنت من القاء القبض على خطيب مسجد متهم بممارسة السحر والشعوذة داخل المدينة"، لافتا الى ان "المتهم الذي يبلغ من العمر 60 عاما كان يستقبل رجالا ونساء من مختلف المناطق ويقوم باعمال شعوذة مقابل مبالغ مالية حيث بلغ عدد من تعامل معهم اكثر من 300 شخص".

ونوه الى ان "الشرطة عثرت بحوزته على كتب وادوات يشتبه في استخدامها لاغراض السحر، وتأتي هذه الحادثة بعد ايام قليلة من حالة مماثلة حيث ضبطت الاجهزة الامنية شخصا اخر متورط في نشاطات مشابهة بالمدينة".