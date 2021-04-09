اعتقال موظفين حاولوا اختطاف فتاة قاصر غرب الانبار

شفق نيوز/ كشف قائممقام قضاء حديثة غربي محافظة الانبار، مبروك الجغيفي، يوم الجمعة، عن تمكن الشرطة المحلية من القبض على ثلاثة أشخاص حاولوا اختطاف فتاة قاصر، وذلك بعد ساعة من محاولتهم تنفيذ العملية.

وقال الجغيفي لوكالة شفق نيوز، إن "المتهمين كانوا قد حاولوا اختطاف الفتاة التي لا يتجاوز عمرها الثانية عشرة عاما، ظهيرة يوم الأمس الخميس، وذلك أثناء طريقها لاستلام نتيجتها الدراسية"

وبين الجغيفي، أن "أحد المتهمين كان قد كتم أنفاس الفتاة بيده، وحاول اقتيادها إلى عجلته بالقوة، لكن الفتاة تمكنت من الصراخ وجمع أهالي المنطقة، ثم هرب مسرعا بعجلته، وبعد الاطلاع على كاميرات المراقبة وبحسب ما أفاد به شهود عيان، تم التأكد من تورط شخصين معه، وقد اعترف عليهم فور القبض عليه"

وأشار الجغيفي، بأن "المتهمين هم من الكوادر الفنية العاملة بمستشفى حديثة العام، وهم من سكان قضاء هيت غربي الأنبار، وهم الآن موقوفون بهدف التحقيق ما إن كانوا قد سبق وأن نفذوا عمليات مشابهة أو لا، ليتم محاكمتهم"