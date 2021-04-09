سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اعتقال موظفين حاولوا اختطاف فتاة قاصر غرب الانبار

Category: أمـن

Date: 2021-04-09T06:28:41+0000
اعتقال موظفين حاولوا اختطاف فتاة قاصر غرب الانبار

شفق نيوز/ كشف قائممقام قضاء حديثة غربي محافظة الانبار، مبروك الجغيفي، يوم الجمعة، عن تمكن الشرطة المحلية من القبض على ثلاثة أشخاص حاولوا اختطاف فتاة قاصر، وذلك بعد ساعة من محاولتهم تنفيذ العملية.

وقال الجغيفي لوكالة شفق نيوز، إن "المتهمين كانوا قد حاولوا اختطاف الفتاة التي لا يتجاوز عمرها الثانية عشرة عاما، ظهيرة يوم الأمس الخميس، وذلك أثناء طريقها لاستلام نتيجتها الدراسية" 

وبين الجغيفي، أن "أحد المتهمين كان قد كتم أنفاس الفتاة بيده، وحاول اقتيادها إلى عجلته بالقوة، لكن الفتاة تمكنت من الصراخ وجمع أهالي المنطقة، ثم هرب مسرعا بعجلته، وبعد الاطلاع على كاميرات المراقبة وبحسب ما أفاد به شهود عيان، تم التأكد من تورط شخصين معه، وقد اعترف عليهم فور القبض عليه"

وأشار الجغيفي، بأن "المتهمين هم من الكوادر الفنية العاملة بمستشفى حديثة العام، وهم من سكان قضاء هيت غربي الأنبار، وهم الآن موقوفون بهدف التحقيق ما إن كانوا قد سبق وأن نفذوا عمليات مشابهة أو لا، ليتم محاكمتهم"

 

 

related

جريمة صادمة في البصرة.. رجل يقطع ابنته إلى أشلاء ويدفنها تحت الأرض

Date: 2021-03-09 12:01:21
جريمة صادمة في البصرة.. رجل يقطع ابنته إلى أشلاء ويدفنها تحت الأرض

داعش ينشئ "أنفاقاً سرية" جديدة بصحراء الانبار

Date: 2021-02-01 20:11:45
داعش ينشئ "أنفاقاً سرية" جديدة بصحراء الانبار

إصابتان بانفجار عبوة واعتقال قيادي بداعش في محافظتين

Date: 2021-03-13 17:29:39
إصابتان بانفجار عبوة واعتقال قيادي بداعش في محافظتين

الأنبار.. خلافات "قادة الأمن" تنذر بخطر قد يستغلها داعش

Date: 2021-02-20 20:29:52
الأنبار.. خلافات "قادة الأمن" تنذر بخطر قد يستغلها داعش

في حادث جديد.. نحر فتاة في بغداد واعتقال الجاني

Date: 2020-09-16 18:05:40
في حادث جديد.. نحر فتاة في بغداد واعتقال الجاني

مصرع 5 أشخاص على "طريق الموت" في الانبار

Date: 2021-04-05 18:56:35
مصرع 5 أشخاص على "طريق الموت" في الانبار

ثاني عملية خلال أقل من 48 ساعة.. داعش يختطف اثنين من رعاة الأغنام غربي الانبار

Date: 2021-03-06 21:43:03
ثاني عملية خلال أقل من 48 ساعة.. داعش يختطف اثنين من رعاة الأغنام غربي الانبار

داعش ينهي حياة ثلاثة أشخاص بينهم منتسب حرقاً عبر كمين غربي العراق

Date: 2020-11-22 21:32:45
داعش ينهي حياة ثلاثة أشخاص بينهم منتسب حرقاً عبر كمين غربي العراق