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اعتقال موزعين للمخدرات في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-07-13T08:58:29+0000
اعتقال موزعين للمخدرات في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الثلاثاء، باعتقال شخصين متهمين بتوزيع وبيع المخدرات في أطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة خاصة من وحدات مكافحة المخدرات من عدة تشكيلات امنية اعتقلت شخصين متهمين بتوزيع وبيع المخدرات بعد ملاحقة ومتابعة استخبارية في قرى شمال غرب قضاء الخالص 15 كم شمال شرق بعقوبة.

وبين أن المتهمين أحيلوا للتحقيقات القضائية فيما تواصل استخبارات مكافحة المتفجرات متابعة وملاحقة مروجين وموزعين اخرين.

وتؤكد مصادر رسمية انتشار ظاهرة بيع وتعاطي المخدرات بين الصبية والشباب في عدة مناطق بديالى وعبر طرق وأساليب التخفي والوسطاء لتفادي الوقوع في قبضة الاجهزة الامنية.

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