اعتقال مهرب "سوريين" إلى العراق وملاحقة داعش في عدة مناطق في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، اليوم السبت، باعتقال سائق سيارة أجرة "تكسي" يمارس عمليات تهريب السوريين من حدود نينوى نحو العاصمة بغداد فيما شنت التشكيلات الأمنية حملات دهم وتفتيش في مناطق عدة من صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز" ان قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية واثناء تفتيش الاشخاص والعجلات من قبل منتسبي سيطرة مفرق الشرقاط شمالي صلاح الدين اعتقل سائق عجلة (جارجر) وبداخلها مواطن سوري الجنسية ولا يحمل أوراق إقامة وكانا متجهين إلى العاصمة بغداد".

وتابع "ان عملية الاعتقال تمت وفق معلومات امنية دقيقة بقيام صاحب العجلة بتهريب السوريين من نينوى الى بغداد، مشيرا الى تسليم السائق والمواطن السوري مع العجلة الى دائرة جهاز المخابرات الوطني مكتب صلاح الدين اصوليا.

وفي سياق متصل ذكر المصدر نفسه قيام فوج الطوارئ السادس عشر من شرطة طوارئ صلاح الدين بتفتيش "حاوي اسديرة" ضمن قاطع المسؤولية في ناحية "اشور"، واثناء التفتيش تم العثور على رأس صاروخ محلي الصنع من مخلفات داعش الارهابي تمت معالجته من قبل مفرزة مكافحة المتفجرات في الشرقاط.

وأضاف " ان قوات من أفواج الطوارئ (14 – 14 – 15) والفوج الثاني لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء نفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة لمناطق الصبخاية، وبستان احمد برنو، ضمن حدود ناحية يثرب جنوبي صلاح الدين لتعزيز الامن والاستقرار بالمنطقة الى جانب عمليات التفتيش وملاحقة بؤر داعش من قبل أفواج الطوارئ (1 – 10 – 12) وبالاشتراك مع مفارز (K9 ) في المناطق الممتدة بين قرى الزوية والنمل والعدلة ضمن حدود قضاء بيجي شمالي صلاح الدين .