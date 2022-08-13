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اعتقال مهربين رصدوا مواقع انتشار القوات العراقية على الحدود الإيرانية

Category: أمـن

Date: 2022-08-13T11:02:49+0000
اعتقال مهربين رصدوا مواقع انتشار القوات العراقية على الحدود الإيرانية

شفق نيوز / أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، يوم السبت، إلقاء القبض على شبكة تهريب، بالقرب من منفذ زرباطية الحدودي مع إيران، بحوزتهم أجهزة هواتف تحتوي على مقاطع صوتية ورسائل نصية مع شبكات تهريب أجنبية، ومقاطع فيديوية لرصد مواقع القطعات الأمنية.

جاء ذلك، استنادا إلى معلومات خاصة بهيئة المنافذ الحدودية، ومن خلال التنسيق وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية في محافظة واسط، نتج عنها القبض على ثلاثة متهمين يمارسون عمليات تهريب، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأضاف الهيئة، بحسب البيان، أن "عملية ضبط المهربين، تمت بعد استحصال الموافقة من قاضي تحقيق بدرة، وتنظيم محضر ضبط أصولي ونتج عنها إحالة المتهمين إلى قسم مكافحة إجرام واسط".

وأشارت إلى أن "قاضي التحقيق، ولأهمية الموضوع، قرر توقيف المتهمين الثلاثة، وتشكيل لجنه أمنيه مشتركه للتحقيق معهم ومواجهتهم بالأدلة المتوفرة، لغرض الوصول إلى الحقيقة وتفاصيل عمليات التهريب التي تمت من قبلهم".

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