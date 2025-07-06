اعتقال مهاجمي صاحب مولدة بكركوك وضبط منتحلة صفة طبيبة بميسان

شفق نيوز – كركوك/ ميسان

ألقت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم الأحد، القبض على متهمين بالاعتداء على صاحب مولدة أهلية في حي واحد حزيران في محافظة كركوك، فيما تم ضبط امرأة انتحلت صفة طبيبة داخل مستشفى الحكيم التعليمي في محافظة ميسان.

وعن الاعتداء على صاحب مولدة في كركوك والذي انتشر مقطع فيديوي يوثق الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مركز شرطة العدالة شرعت بجمع المعلومات واستحصلت موافقة قاضي التحقيق، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهمين وتوقيفهم وفق أحكام المادة 413 من قانون العقوبات العراقي".

وأكدت قيادة الشرطة التزامها بحماية أمن المواطنين وكرامتهم، وتنفيذ القرارات القضائية بحزم، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي انتهاكات لضمان فرض سيادة القانون.

وفي ميسان، ذكرت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مديرية حمايةً المنشآت ومن خلال المتابعة المستمرة الخاصة بتأمين الحماية للكوادر الصحية ورصد الحركات المشبوهة والمثيرة للشك والاشتباه، تم رصد إحدى المواطنات بالزي الرسمي مرتدية سترة بيضاء اللون تثير الشك والاشتباه مما استدعى التحفظ عليها وإبلاغ الكوادر الإدارية للمستشفى حتى يتم التأكد من هويتها".

وأضافت، أن "المواطنة وبعد الرجوع للبيانات تبين أنها انتحلت صفة طبيبة وليس لها علاقة بالمؤسسة الصحية إطلاقاً، وتم إحالتها إلى الجهات التحقيقية المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقها أصولياً".