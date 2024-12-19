اعتقال منفذ تفجير عبوة ناسفة في كركوك

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، مساء الخميس، عن اعتقال منفذ تفجير عبوة ناسفة قرب مجمع أسواق تجارية في قضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية مشتركة وبالتنسيق مع استخبارات داقوق، وبعد جمع المعلومات وتقاطعها، تمكنت من اعتقال المدعو (أ، أ، ف) منفذ التفجير، في حي خورز، وفق المادة 4 إرهاب، بعد صدور مذكرة قبض قضائية بحقه".

وأضاف المصدر، أن "القوة نقلت المعتقل إلى مقر احتجاز للتحقيق معه، ومعرفة الجهة التي ينتمي إليها".

والخميس الماضي، أفاد مصدر محلي في محافظة كركوك، بانفجار عبوة ناسفة "محلية الصنع" قرب صيدلية وسط سوق شعبية بقضاء داقوق دون وقوع إصابات.

وكانت هذه الحادثة هي الأولى من نوعها تسجل في قضاء داقوق الذي يتمتع بأمن جيد، إذ لم تسجل أي خروق في مركز القضاء منذ سنوات، ويعيش في قضاء داقوق عرب وكورد وتركمان.