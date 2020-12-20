اعتقال منفذي عملية اغتيال مسؤول محلي في الديوانية

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، يوم الاحد، القبض على منفذي عملية اغتيال عضو لجنة التعويضات في محافظة الديوانية.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد حدوث جريمة اغتيال المجنى عليه نصير كاظم الاوسي عضو لجنة التعويضات لضحايا الارهاب في محافظة الديوانية، تم تشكيل فريق مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الديوانية وبعد تكثيف الجهد الاستخباري تم القاء القبض على متهمين اثنين من منفذي عملية الاغتيال"

واوضحت ، "من خلال التحقيقات الاولية معهما اعترفا قيامهما بجريمتهما وكان الدافع من وراء ذلك مادياً"، مشيرة الى "تدوين اقوالهما واحالتهما للقضاء لينالا جزائهما العادل".