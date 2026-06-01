اعتقال منفذي اغتيال الرائد "حسين أبو ريشة" أثناء محاولتهم الفرار عبر الشلامجة

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بإلقاء القبض على المتهمين بتنفيذ عملية اغتيال الرائد حسين أبو ريشة، أثناء محاولتهما الهرب خارج البلاد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على منفذي عملية اغتيال الرائد حسين أبو ريشة في منفذ الشلامجة الحدودي".

وأضاف أن "عملية الاعتقال جرت أثناء محاولة المتهمين الفرار، حيث تم توقيفهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما تمهيداً لاستكمال التحقيقات وكشف ملابسات الجريمة".

هذا واغتيل ضابط في مديرية مكافحة الإجرام بمحافظة البصرة، يوم أمس الأحد، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين قرب منزله بالمحافظة، وفقاً لمصدر أمني تحدث لوكالة شفق نيوز.

ووجه وكيل وزارة الداخلية الأقدم حسين العوادي، أمس، بتشكيل فريق عمل مختص للتحقيق في حادث الاغتيال، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود الأمنية والاستخبارية لكشف ملابسات الجريمة، وملاحقة المتورطين وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى القضاء.