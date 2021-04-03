اعتقال منفذين لمحاولة اغتيال ضابط عسكري رفيع ببغداد وتفاصيل جديدة حول الحادث

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم السبت بإلقاء القبض على عدد من مهاجمي ضابط عسكري رفيع حاولوا قتله في بغداد وتبين فيما بعد انه لم يكن المستهدف، وإنما زعيم عشائري لإحدى القبائل العراقية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن التعرض تم من خلال ثلاث عجلات نوع "سلفادور" هاجموا عجلة العميد الركن والذي يشغل منصب معاون مدير الاستخبارات العسكرية أثناء عودته من محافظة واسط، مردفا بالقول إن التعرض تم ضمن قضاء المدائن جنوب شرقي بغداد.

وبحسب المصدر فإن قوة امنية طوقت مكان الحادث وتمكنت من ضبط احدى العجلات واعتقال ٣ أشخاص من المهاجمين.

وبين المصدر أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الضابط لم يكن مستهدفا، وانما احد شيوخ قبيلة "شمر" نتيجة خلافات عشائرية.

وأفاد مصدر أمني مسؤول في وقت سابق من صباح اليوم بنجاة ضابط عسكري رفيع من محاولة اغتيال جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن مسلحين مجهولين فتحوا النيران صباح اليوم صوب عجلة يستقلها العميد الركن المنسوب في وزارة الدفاع (ز، ح) في قضاء المدائن جنوب شرقي بغداد.

وأضاف المصدر أن الضابط نجا من محاولة الاغتيال ولم يصب بأذى سوى أضرار بسيطة لحقت بعجلته.