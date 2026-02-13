اعتقال منتسب أمني و"مختار" بتهمة الرشوة في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر محلي في كركوك، يوم الجمعة، بأن مفارز هيئة النزاهة نفذت عملية ضبط بحق منتسب في قسم إزالة التجاوزات التابع للشرطة، "مختار" منطقة العمل الشعبي في المحافظة، بتهمة تلقي الرشوة.

وقال المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن العملية جاءت بعد توفر معلومات دقيقة ومتابعة ميدانية، أسفرت عن ضبط المتهمين بالجرم المشهود أثناء تسلّمهما مبلغاً مالياً قدره 1500 دولار أميركي، مقابل التغاضي عن إجراءات قانونية تتعلق بإزالة تجاوزات.

وأوضح أن فريق الضبط تمكن من توثيق عملية الاستلام وفق محضر رسمي، قبل اقتياد المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.

وبيّن المصدر أن قاضي التحقيق المختص قرر توقيف المتهمين لغاية الخامس عشر من الشهر الجاري، على ذمة التحقيق، تمهيداً لاستكمال الأدلة واتخاذ القرار القضائي المناسب وفقاً للقانون.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة إجراءات تنفذها الجهات الرقابية لملاحقة المتورطين بقضايا الفساد الإداري والمالي، والتأكيد على عدم التهاون مع أي خروقات تمس المال العام أو تستغل المنصب الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية.