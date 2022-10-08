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اعتقال منتسب أمني قتل ضابطاً رفيعاً أثناء "التعداد الصباحي" جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-10-08T07:48:26+0000
اعتقال منتسب أمني قتل ضابطاً رفيعاً أثناء "التعداد الصباحي" جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، باعتقال منتسب قتل ضابطاً برتبة عقيد، وأصاب مفوضاً في الشرطة، في ساحة التعداد الصباحي "عمداً"، في محافظة ذي قار، جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية تمكنت من اعتقال المنتسب الذي أقدم على قتل العقيد رحيم سنيد، آمر شرطة نجدة الجزيرة أثناء التعداد الصباحي ضمن محافظة ذي قار".

وأضاف أن "القوة سلمت القاتل إلى مركز شرطة الحسين، لغرض التحقيق معه، ومعرفة ملابسات الحادث والأسباب، فيما سهلت نقل المصاب إلى مستشفى الناصرية العام".

وعلمت وكالة شفق نيوز، أن العقيد (رحيم سنيد راشد) مواليد 1968، معاون مدير النجدة في ذي قار وآمر قاطع نجدة الجزيرة، وقد قتل على يد العريف (مصطفى شمخي رهيف) مواليد 1987 في المديرية، فيما تشير مصادر أمنية إلى أن سبب إطلاق النار هو "تكرار العقوبة" من قبل الضابط الضحية بحق المنتسب الجاني.

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