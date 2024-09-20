اعتقال منتسب "قاتل" داخل صحن الإمامين في الكاظمية وآخر يهاجم شقيقه بالقنابل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، باعتقال منتسب في الداخلية العراقية، هارب بعد اتهامه بتنفيذ عمليات قتل، في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز: "استناداً إلى معلومات استخبارية، بأن أحد المطلوبين للقضاء قد تم رصده داخل صحن الإمامين في مدينة الكاظمية، وعلى إثر ذلك، تم تشكيل فريق عمل مختص، الذي قام بإعتقال المطلوب دون إثارة أي ضوضاء أو لفت الانتباه".

وأضاف أنه "بعد التدقيق في هويته، تبين أن المتهم مطلوب وفق المادة الرابعة/1 إرهاب، على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم قتل ودعاوى قانونية أخرى"، مبيناً أن المطلوب كان منتسبا في الداخلية العراقية، فر خارج بغداد لأكثر من عام قبل أن يتم القبض عليه.

كما أفاد المصدر بأن العشرات من ذوي المعتقل تجمعوا عند مركز الاعتقال لمقابلته، إلا أنه تم منعهم من الدخول خشية وقوع أي اعتداء أو مشكلات في المنطقة.

وعلى صعيد آخر، أقدم منتسب في الدفاع المدني أثناء تمتعه بالاستراحة، بالهجوم بقنابل يدوية على منزل شقيقه في منطقة النهروان ببغداد، نتيجة خلافات عائلية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قنبلتين انفجرتا اثناء الهجوم مما تسبب باضرار مادية، مشيراً إلى أنه تم استدعاء "صقر بغداد" الذي بدوره قام بتفكيك القنبلة الثالثة.

وأضاف أن الأجهزة الامنية تجري عملية بحث عن المنتسب الهارب بعد تنفيذه الهجوم.