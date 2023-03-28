اعتقال منتسب بحوزته أموال مزيفة من الدينار والدولار وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بأن قوة أمنية اعتقلت منتسب أمن بحوزته كمية أموال مزيفة من الدينار العراقي والدولار الأمريكي وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة امنية وحسب قرار قاضي التحقيق ومن خلال نصب كمين محكم ومراقبة تمكنت من القبض على منتسب في الشرطة الاتحادية يسكن قرب ساحة الواثق بمنطقة الكرادة وبحوزته 30 ألف دولار مزورة (فئة 100 دولار)، و65 ألف دولار مزورة (فئة 50 دولار)، و 27 مليون دينار عراقي مزورة ( فئة 25 ألف دينار)، 2 مليون عراقي (فئة 10 الاف دينار عراقي غير مزورة)، ومليون دينار مزورة (فئة 5 الاف دينار).

كما ضبطت القوة بحوزة المتهم، وفق المصدر، "آلة عد نقود، وأربعة أجهزة هاتف وختم نقود وهويات متعددة"، مشيرا إلى "تسليم المتهم مع المضبوطات الى جهة الاختصاص".