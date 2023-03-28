اعتقال منتسب بالدفاع العراقية بعد ساعات من ذبحه شخصا في فندق وسط بغداد

شفق نيوز/ تمكنت قوى الامن العراقية، يوم الثلاثاء، من اعتقال على منتسب بوزارة الدفاع بعد ساعات من ذبحه شخصا في فندق وسط العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن قوة امنية تمكنت من القبض على شخص اقدم على قتل شخص اخر داخل غرفة فندق في منطقة البتاوين وسط باسلوب الذبح بواسطة اله حادة (كتر)، وذلك بعد اقل من 24 ساعة من ارتكابه الجريمة".

وصباح اليوم، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية عثرت على جثة رجل ستيني كانت مقتولة بآلة، وحسب المعلومات ان القاتل الذي لاذ بالفرار كان معه في نفس الغرفة ويعمل منتسباً في وزارة الدفاع حسب تأييد السكن الموجود ومرفقة صورته التي يرتدي فيها الزي العسكري.