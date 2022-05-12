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اعتقال منتسب بالداخلية العراقية ينشط باتجار العاملات الأجنبيات ببغداد

Category: أمـن

Date: 2022-05-12T19:51:00+0000
اعتقال منتسب بالداخلية العراقية ينشط باتجار العاملات الأجنبيات ببغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، باعتقال منتسب في وزارة الداخلية العراقية، يتاجر بالعاملات الأجنبيات في العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "عملية الاعتقال تمت وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة تمخض عنها نصب كمين محكم من قبل قوة أمنية في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر، أن "المتهم كان يستدرج العاملات الأجنبيات من أماكن عملهن، ويقوم بإغرائهن بالمال والوعود، بغية بيعهن في أماكن أخرى بمبالغ مالية"، لافتاً إلى "تلقي شكاوى ضده من قبل ثلاثة أشخاص".

وكانت مديرية مكافحة الاتجار بالبشر في بغداد، قد أطاحت في وقت سابق من اليوم، بشبكة للاتجار بالبشر مكونة من 18 شخصاً (رجال ونساء) داخل مركز مساج في منطقة الكرادة وسط العاصمة.

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