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اعتقال منتحل صفة لواء بوزارة الدفاع وسفير منظمة في أحدى الدول العربية

Category: أمـن

Date: 2021-07-18T08:23:50+0000
اعتقال منتحل صفة لواء بوزارة الدفاع وسفير منظمة في أحدى الدول العربية

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات يوم الأحد عن القاء القبض على متهم ينتحل صفة ضابط بوزارة الدفاع وسفير منظمة في احدى الدول العربية.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، انه من خلال جمع المعلومات الدقيقة والمتابعة الميدانية للاشخاص الخارجين عن القانون وكل من تسول له نفسه العبث بالأمن وخداع المواطنين ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة بابل من القاء القبض على متهم ينتحل صفة ضابط برتبة لواء في وزارة الدفاع.

وأوضح البيان أن هذا المتهم قام بتزوير هوية يدعي خلالها أنه سفير إحدى المنظمات الدولية في إحدى الدول العربية وبعد التعمق بالتحقيق معه اعترف صراحة بتزوير هذه الهويات، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه اصوليا وعرضه على القضاء.

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