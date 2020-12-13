اعتقال منتحل "صفة قاضٍ" زوّر تواقيع مسؤولين ومقتل شخص في كركوك والبصرة

شفق نيوز/ اعلنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية، يوم الاحد، القبض على احد المتهمين في حي الزوراء بمحافظة كركوك، مشيرا إلى أنه زوّر تواقيع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وعدد من الوزراء.

وأوضحت وكالة الاستخبارات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المتهم منتحل صفة قاضٍ بالمحكمة الدولية لتسوية النزاعات وبالجرم المشهود وبحوزته هويات وباجات مزورة بمنصب قاضي في هذه المحكمة".

وأضافت "من خلال التحقيقات الاولية معة اعترف بمراجعة الدوائر والوزارات لتعقيب المعاملات بالصفة المزورة وتزوير هوامش وزراء ورئيس مجلس النواب على طلبات المواطنين المحتال عليهم بحجة تعيينهم او نقل بعض الموظفين من مكان لأخر مقابل مبالغ مالية".

وأشارت إلى "ضبط كتب واختام ووثائق ومستمسكات مختلفة داخل منزله جميعها مزورة واعترف أيضاً بتزوير هويات لأكثر من (٤٠) شخصا بصفة قضاة ومستشارين دوليين"، لافتة إلى "تدوين اقواله و توقيفه وفق القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣ حسب قرار قاضي التحقيق".

وفي السيق الأمني.. أفاد مصدر ، يوم الأحد، بمقتل مدني بأسلحة رشاشة في محافظة البصرة، في وقت تمكنت القوات الأمنية في كركوك من الإطاحة بـ"منتحل صفة قاضٍ ومزور" في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مدنيا قتل في قضاء الزبير بمحافظة البصرة باسلحة رشاشة نتيجة خلاف شخصي"، لافتا إلى ان "القوات الامنية تمكنت من اعتقال اثنين من قاتليه".