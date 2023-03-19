اعتقال منتحل صفة عضو في "فصيل مسلح" يجمع "الإتاوات" بديالى

شفق نيوز / أعلنت شرطة ديالى، يوم الأحد، اعتقال منتحل صفة "فصيل مسلح" يقوم بجمع "الإتاوات" من المحال التجارية في المحافظة.

وذكرت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز فوج طوارئ ديالى التاسع، ألقى القبض على شخص يقوم بجمع المبالغ المالية من المحال التجارية في أسواق حي المعلمين التابع إلى قضاء المقدادية".

وأوضحت أن "المتهم يدعي انتماءه إلى أحد الفصائل المسلحة، وبعد تدقيق معلوماته تبين أنه منتحل لصفة وهمية"، مؤكدة "توقيف المتهم وتسليمه إلى الجهات المختصة،،لحين عرضه على القضاء لينال جزاءه العادل".