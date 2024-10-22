اعتقال منتحل صفة ضابط بالمخابرات العراقية ومحكوم بالاعدام ببغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على شخصين مطلوبين أحدهما انتحل صفة ضابط بجهاز المخابرات العراقي، والآخر محكومة بالإعدام في عمليتين أمنيتين في منطقتين مختلفتين من العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة امنية ومن خلال عملية نصبت كميناً محكماً تمكنت خلاله من استدراج أحد المطلوبين الهاربين والمحكومين بالإعدام وفق المادة 406 من قانون العقوبات الخاص بالقتل العمد والقاء القبض عليه ضمن منطقة الشماعية شرقي بغداد، مضيفا أنه تم اعتقاله وإيداعه التوقيف.

وبين المصدر أن قوة أخرى ألقت القبض على أحد الأشخاص الذي ينتحل صفة ضابط في جهاز المخابرات الوطني العراقي داخل أحد فنادق منطقة العلاوي وسط بغداد، مردفا بالقول إن المومأ إليه من سكنة محافظة كربلاء.