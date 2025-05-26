اعتقال منتحلي صفات رسمية في الحشد الشعبي وضبط صيادين مخالفين ببابل

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الاثنين، الإطاحة بمجموعة تنتحل صفة جهات رسمية في الهيئة، فيما أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل ضبط صيادين جائرين في نهر الفرات.

وذكرت هيئة الحشد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مديرية التحقيقات في المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، تمكنت بعد استحصال الموافقات الرسمية من القاضي المختص، من القبض على مجموعة تنتحل صفة جهات رسمية حكومية في هيئة الحشد الشعبي وتزوير البطاقات التعريفية (الباجات) لاستخدامها لإجراءات ومنافع شخصية".

وعن حادث ضبط الصيادين في بابل، أفادت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد للوكالة، بأن "دوريات قسم النجدة النهرية التابعة للقيادة تمكنت من ضبط شخصين متلبسين بجرم الصيد الجائر، وذلك خلال ممارسة أمنية على ضفاف نهر الفرات ضمن القاطع الشمالي للمحافظة" .

وكشف البيان، أن "الدوريات عثرت بحوزة المخالفين على أدوات صيد جائر، وتم تسليم المتهمين مع المضبوطات إلى مركز الشرطة المعني لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وأشارت شرطة بابل إلى أن "هذه العملية تأتي للحفاظ على الثروة السمكية والبيئة المائية في المحافظة".