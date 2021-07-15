اعتقال "مفرزة اغتيالات" كبيرة لداعش في صلاح الدين

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الخميس، عن الإطاحة بمفرزة اغتيالات كبيرة في صلاح الدين كانت تستهدف شخصيات سياسية وحكومية وعشائرية، فيما أحبطت محاولة مخططاً لتفجير أبراج الكهرباء في نينوى.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مديرية الأمن والانضباط في الحشد، ألقت القبض على مفرزة اغتيالات كبيرة تابعة لداعش تعمل ضمن ما يسمى بـ"ولاية العراق" في قاطع محافظة صلاح الدين.

وبينت ان المفرزة كانت تخطط لتنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية وعشائرية ومسؤولين محليين وحكوميين ضمن قاطع عملها، بهدف إرباك الوضع الأمني وزعزعة الاستقرار الذي تشهده المحافظة.

وأشارت إلى أنه "سبق لفلول داعش الإرهابي تنفيذ هكذا عمليات إرهابية بهدف خلط الأوراق و محاولات إذكاء الفتنة وإحداث الفرقة بين مكونات المحافظة والقوات الأمنية".

من جانب آخر، أحبطت قوات اللواء 30 في قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، مخططا لاستهداف المدنيين وأبراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى.

واوضحت ان قوة من اللواء قامت بتفكيك 11 مقذوفا في منطقة باريمة بمحافظة نينوى بناء على معلومات استخبارية، مشيرة الى ان عناصر داعش كانوا ينوون نقل تلك المقذوفات إلى مكان آخر لغرض استهداف المدنيين وأبراج نقل الطاقة الكهربائية.

وعلى صعيد متصل، أعلن قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، ان العملية الامنية التي انطلقت صباح، أثمرت عن القبض على عنصرين من المشتبه بانتمائهم لداعش وجاري التحقيق معهم ليتم تسليمهم للجهات المختصة في حال ثبوت التدقيق الأمني.

واضاف ان القوات تمكنت من تدمير ست مضافات لداعش، احداها كانت حديثة المنشأ تحتوي على خزانين للوقود وناظور ليلي و ذخيرة سلاح ١٢ ونصف، ومواد احتياطية لإصلاح العجلات واجهزة طبية تستخدم من قبل عناصر داعش.