اعتقال "مفحط" قطع الطريق في الموصل.. فيديو

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الخميس، بأن قوة من جهاز الأمن الوطني ألقت القبض على شاب ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يقوم بالتفحيط وقطع الطريق في أحد شوارع الجانب الأيمن من مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الشاب ظهر في مقطع مصور وهو يقود سيارة من نوع "موستانج" بطريقة متهورة، ويقوم بالتفحيط وسط الشارع العام، ما أدى إلى عرقلة حركة السير وتعريض حياة المواطنين للخطر، الأمر الذي أثار استياءً واسعاً في الأوساط الشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن القوة الأمنية تمكنت من اعتقال الشاب في منطقة الغابات شمالي الموصل، بعد التعرف على هويته من خلال الفيديو المتداول.

وأكد المصدر أن المتهم نُقل إلى الحجز، وفتحت الجهات المختصة تحقيقاً بالحادثة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية في نينوى تتابع مثل هذه التصرفات وتتعامل معها بحزم للحد من السلوكيات التي تضر بالمجتمع والسلامة العامة.