اعتقال مغتصب طفل في الديوانية و"إرهابيين" في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة الديوانية، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على شخص قام باغتصاب طفل في المحافظة، فيما اعتقلت القوات الامنية تسعة مطلوبين بينهم "إرهابيون" في العاصمة بغداد.

وذكرت شرطة الديوانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان قوة من مركز شرطة الشنافية القت القبض على متهم اقدم على اغتصاب طفل يبلغ من العمر عشر سنوات، بعد أن قام باستدراجه الى منزله واغتصابه.

وبينت انه بعد استحصال القرارات القانونية من قاضي التحقيق تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع وخلال فترة قياسية تم القبض على المتهم الذي اعترف أثناء التحقيق بارتكابه الجريمة، مشيرة الى إجراء كشف الدلالة على محل الحادث تمهيدا لإحالة المتهم إلى القضاء حتى ينال جزاءه العادل.

وفي شأن متصل، أفادت خلية الاعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن القطعات الأمنية والوكالات والأجهزة الاستخبارية المرتبطة بقيادة عمليات بغداد، وضمن الخطة الأمنية المعدة خلال أيام عيد الأضحى، ألقت القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4/1 إرهاب.

واوضحت ان الاعتقال تم بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بتواجده ضمن قاطع مسؤولية اللواء (44) فرقة المشاة الحادية عشر، وتم نصب كمين له في منطقة الحسينية شمال شرقي بغداد والقبض عليه وتسليمه إلى قسم تحقيقات ديالى بالتنسيق مع استخبارات وامن بغداد.

واشارت الى ان قوة من استخبارات اللواء (24) فرقة المشاة السادسة وبالاشتراك مع قوة من استخبارات الداخلية، القت القبض على متهم اخر وفق المادة 4/1 إرهاب ضمن مناطق غرب بغداد.

وتابعت الخلية ان قطعات فرقة المشاة الحادية عشر القت القبض على خمسة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم وفق المادة (28/ مخدرات) وضبطت بحوزته على(50غم) من مادة الكريستال وقنينة غاز مع (كاصوصة).

ولفتت الى ان مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد القت القبض على متهم بجرائم الابتزاز الإلكتروني، بعد قيامه بابتزاز إحدى الفتيات وتهديدها بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبلغ لعدم نشر الصور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة (430) من قانون العقوبات.

وختمت بالقول ان مفارز شرطة بغداد تمكنت من القاء القبض على متهم أقدم على قتل مواطنة، بعد ٤٥ دقيقة من تنفيذه للجريمة في إحدى السيطرات، مشيرة الى تسليم جميع المتهمين للجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون.