اعتقال معنّف امرأة مقعدة و5 "متسللين" في 3 محافظات (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاثنين، بالقبض على شخص لقيامه بتعنيف امرأة مقعدة وإجبارها على التسول، يأتي هذا في وقت أعلنت قوات الحدود القبض على خمسة متسللين حاولوا تجاوز الحدود في البصرة والسليمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد ظهور مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مضمونه قيام أحد الأشخاص بتعنيف امرأة مقعدة حيث يتم استخدامها للتسول في شوارع بغداد، تم القبض عليه من قبل دوريات نجدة الكرادة وبصحبته المرأة المقعدة، وتم تسليمه إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

إلى ذلك، أعلنت قوات الحدود، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن تمكن مفارز الفوج الثاني في لواء الحدود الثالث، والفوج الرابع في لواء حدود السواحل، من إلقاء القبض على خمسة متسللين أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطرق غير شرعية، وذلك ضمن الحدود الإدارية لمحافظتي البصرة والسليمانية.

وأكدت القوات، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسللين بعد تنظيم محاضر الضبط أصولياً، وذلك ضمن التزام قيادة قوات الحدود بفرض الأمن وتعزيز السيطرة على الحدود.