اعتقال "معلم" نفذ دكة عشائرية في بغداد

شفق نيوز / اعتقلت قوات الأمن العراقية، يوم السبت، معلماً في وزارة التربية، لقيامه بـ"دكة عشائرية" في منطقة جميلة شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "عملية إلقاء القبض تمت تنفيذاً لأوامر المراجع، وللحد من ظاهرة (الدكات العشائرية والسلاح المنفلت)".

وأضاف المصدر، أن "الأجهزة الأمنية استخبرت بوجود إطلاق نار في منطقة جميلة محلة 516 وتم التوجه، وتبين وجود إطلاق نار أمام دار شخص متقاعد يسكن منطقة جميلة من قبل شخصين أحدهما معلم وبحوزته مخزنا عتاد لسلاح (كلاشنكوف)".

من جانبها، أعلنت قيادة عمليات بغداد، إلقاء القبض على (١٠) مطلوبين بقضايا وتهم متنوعة، فيما ضبطت نحو ألف دراجة نارية مخالفة للتعليمات، وذلك بعمليات منفصلة في مناطق متفرقة من العاصمة.

جاء ذلك بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد، وفق بيان صادر عن القيادة، ورد للوكالة.

وذكرت القيادة، أن "من بين الملقى القبض عليهم، ثلاثة مطلوبين وفق المادة ٤/١ إرهاب، خلال محاولتهم الدخول الى العاصمة، عبر سيطرات (آمريه أبي غريب، آمريه هور رجب) بجانب الكرخ".

وأضافت أن "خمسة آخرين من بين الملقى القبض عليهم كانوا متهمين وفق المادة ٤/٢ إرهاب جرائم (الدكة العشائرية) بينهم مصاب إثر إطلاق ناري".

وأشارت القيادة، إلى "ضبط (٩٨٦) دراجة نارية وتكتك مخالفة لتعليمات وضوابط حركة السير المرورية، خلال نصب السيطرات المفاجئة في جانبي الكرخ والرصافة".