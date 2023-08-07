‎اعتقال معلم بتهمة الإرهاب و"فشل كلوي" ينهي حياة محكوم في حوت الناصرية

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بتسجيل حوادث أمنية عدة في محافظة ذي قار، بينها اعتقال معلم بتهمة الإرهاب، ووفاة نزيل داخل حوت الناصرية.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، ان "معلومات استخبارية قادت الأجهزة الأمنية في قضاء الشطرة، لإحباط إدخال كمية من المخدرات إلى القضاء المذكور شمالي المحافظة، حيث انتهت العملية باعتقال أفراد العصابة وعددهم شخصان، وبحوزتهما كمية من مادة الكريستال المخدرة".

وأضاف المصدر، أن "نزيلا يبلغ من العمر 51 عاماً ومحكوم بالإعدام شنقاً حتى الموت وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)، نتيجة إصابته بمرض الفشل الكلوي".

ولفت إلى أن "قوة أمنية تمكنت من اعتقال معلم في وزارة التربية العراقية/ تربية محافظة ذي قار، مطلوب للقضاء بتهمة المادة (4) إرهاب، لارتكابه الدگة العشائرية".

وأشار المصدر، إلى أن "موظفً آخر يعمل في مديرية ماء ذي قار، أصيب بآلة راضة أثناء شجار في توزيع المياه على أهالي منطقة العگر النائية، جنوبي مدينة الناصرية".