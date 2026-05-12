اعتقال مطلوب للقضاء في كركوك وضبط شاحنات محملة ببيض وشاي فاسد بنينوى

شفق نيوز- كركوك/ نينوى

أعلنت قيادة شرطة كركوك، مساء اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على متهم بجريمة شروع بالقتل، فيما ضبطت شرطة نينوى 20 شاحنة محملة ببيض وشاي فاسد.

وقالت شرطة كركوك في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن مركز شرطة رحيم آوا تلقى بلاغاً عن إصابة مواطن برصاصتين من قبل مواطن آخر، وعلى الفور باشرت الفرق المختصة بعمليات البحث والتحري المكثف، مع الاعتماد على التقنيات الحديثة ومتابعة كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، ما أسهم في تحديد هوية المتهم ومسار هروبه.

وبينت أن "القوة المنفذة تمكنت خلال أقل من ساعتين من الوصول إلى مكان اختباء المتهم وإلقاء القبض عليه، فضلاً عن ضبط سلاح الجريمة المستخدم في الاعتداء وفق الإجراءات الأصولية".

وأكدت القيادة أنه "تم تدوين أقوال المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، حيث جرى توقيفه وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات العراقي الخاصة بجريمة الشروع بالقتل، تمهيداً لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

وفي نينوى، قال مدير إعلام شرطة المحافظة العميد مازن الحدودي، لوكالة شفق نيوز، إن "قسم مكافحة إجرام نينوى، وبتوجيه من قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوقي فلاح الجربا، أتلف كميات الشاي الفاسد في موقع الطمر الصحي التابع لبلدية الموصل، بعد استكمال الإجراءات القانونية والقضائية".

وأوضح أن "الكميات التي جرى إتلافها تم ضبطها في وقت سابق خارج حدود مدينة الموصل، إضافة إلى كميات أخرى ضبطها قسم شرطة تلكيف وشعبة مكافحة الإجرام في تلكيف".

وأضاف أن "عمليات الإتلاف شملت ما يقارب 27 شاحنة نوع تريلة محمّلة بالشاي الفاسد، وبمشاركة ودعم من لواء 30 في الحشد الشعبي، وشعبة الرقابة الصحية التابعة لدائرة صحة نينوى، فضلاً عن كوادر بلدية الموصل".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، خلال شهر نيسان الماضي، بأن مديرية مكافحة الإجرام وشرطة نينوى تمكنتا في حادثين منفصلين من ضبط كميات كبيرة من الشاي الفاسد، بينها شحنة ضُبطت في منطقة القوسيات من قبل قسم شرطة تلكيف، ضمن حملات متابعة للمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري داخل المحافظة.

وفي نينوى أيضاً، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بضبط شاحنتين محمّلتين بالبيض الفاسد في قضاء مخمور جنوب شرق الموصل.

وبين أن "الشاحنتين اجتازتا السيطرات الأمنية وأجهزة السونار، وكانتا تحملان أوراقاً رسمية وصحية"، مشيراً إلى أن "الفحوصات التي أُجريت لاحقاً أثبتت أن مادة البيض منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري".

وأضاف أن "القوة الأمنية التابعة لمديرية الأمن الوطني ألقت القبض على متهمين اثنين على خلفية الحادث، وتم عرضهما على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".