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اعتقال مطلوب بقضايا "إرهابية" وتدمير اوكار لداعش وضبط عشرات العبوات في كركوك

Category: أمـن

Date: 2022-08-27T17:43:09+0000
اعتقال مطلوب بقضايا "إرهابية" وتدمير اوكار لداعش وضبط عشرات العبوات في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، القبض على متهم مطلوب بقضايا "إرهابية" في كركوك.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء الآلي الثاني الفرقة الآلية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٤/إرهاب في منطقة (الاعوج) بناحية الرشاد في محافظة كركوك ، تم إحالته اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".

وفي السياق، تمكنت قيادة عمليات كركوك وبإشراف من قائدها الفريق الركن علي الفريجي من تدمير (3) اوكار لتنظيم داعش وضبط (46) عبوة ناسفة وقذائف وقنابر هاون وصواريخ واسلحة متعددة اخرى في عملية الارادة الصلبة بمرحلتها السادسة.

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