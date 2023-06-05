اعتقال مطلوب بقضايا إرهابية في "كمين محكم" ببغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، اعتقال متهم بقضايا إرهابية بعد نصين كمين محكم في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "قوة من مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد الكرخ تمكنت ووفقاً لمعلومات استخبارية، من القاء القبض على متهم مطلوب بقضايا إرهابية وفق احكام المادة 4 إرهاب".

وأضاف البيان أن "عملية إلقاء القبض جاءت بعد تشكيل فريق عمل مختص ونص كمين محكم له"، لافتا الى "تسليمه الى جهة الطلب اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".