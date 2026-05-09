اعتقال مطلوبين وضبط مضافتين لداعش في كركوك والانبار

شفق نيوز- كركوك/ الأنبار

أعلنت قيادة شرطة كركوك، يوم السبت، إلقاء القبض على 5 مطلوبين للقضاء أثناء محاولتهم المرور عبر السيطرات الخارجية للمحافظة.

وقال المتحدث باسم قيادة الشرطة العقيد عامر نوري، لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز قسم شؤون السيطرات تمكنت، من خلال التدقيق في بيانات النافذة الوطنية للمطلوبين، من إلقاء القبض على 5 متهمين صدرت بحقهم مذكرات قبض قضائية".

وأضاف أن "عملية القبض جرت أثناء محاولة المتهمين العبور عبر السيطرات الخارجية للمحافظة، حيث تم التعرف عليهم بعد مطابقة بياناتهم مع قاعدة المعلومات الأمنية".

وأشار نوري إلى "تسليمهم إلى الجهات المتخصصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون"، مؤكداً "استمرار الإجراءات الأمنية والتدقيق في بيانات العابرين ضمن الخطط الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة".

في السياق، أعلنت قيادة عمليات كركوك، تنفيذ عملية أمنية استباقية (الصفحة الأولى) في منطقة "جيمن الكبير".

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية شملت حملة تفتيش دقيقة ومسحاً ميدانياً شاملاً للقاطع بهدف ملاحقة المطلوبين قضائياً ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار، مؤكدة أن استمرار هذه العمليات الجوالة يمثل حائط صدٍ منيعاً لضمان أمن كركوك وسلامة مواطنيها.

وفي الأنبار، أعلنت قيادة شرطة المحافظة، العثور على مضافتين تعودان لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية نفذت واجباً أمنياً في منطقة ثميل، أسفر عن ضبط عدد من صواريخ القاذفة، وأحزمة ناسفة، ورمانات يدوية، إضافة إلى مواد وتجهيزات مختلفة شملت أجهزة ومستلزمات لوجستية وملابس ومعدات أخرى كانت تستخدم من قبل العناصر الإرهابية".