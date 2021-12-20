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اعتقال مطلوبين عن تهم مخدرات وتزوير وانتحال صفة في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-12-20T07:12:36+0000
اعتقال مطلوبين عن تهم مخدرات وتزوير وانتحال صفة في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قوات الأمن العراقية، يوم الاثنين، إلقاء القبض على مطلوبين اثنين، أحدهما متهم بتعاطي وترويج المواد المخدرة، وآخر بالتزوير في العاصمة بغداد، فيما اعتقلت قوة من مكافحة الإجرام متهماً ينتحل صفة ضابط.

وذكرت الشرطة الاتحادية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز اللواء الثامن بالفرقة الثانية في الشرطة الاتحادية المنتشرة ضمن قواطع المسؤولية في منطقة الكاظمية شمالي بغداد، وبالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثالث، ألقت القبض على متهم بتعاطي وترويج المخدرات وبحوزته كيس صغير يحتوي على (مادة الكرستال المخدرة، بايبين للتعاطي، قداحة، آلة جارحة سكين)".

وأضافت أن "قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من مكافحة إجرام حي العامل، من القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٢٩٨ (تزوير) في منطقة (حي الشهداء) غربي بغداد، والصادر بحقه أمر قبض حسب قرار قاضي محكمة تحقيق الكرخ".

من جانبها، ذكرت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، في بيان آخر ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب إجرام أبو غريب، ألقت القبض على متهم ينتحل صفة ضابط أوهم المواطنين بالتعيين في إحدى الأجهزة الأمنية المهمة بالدولة مقابل مبلغ مالي قدره (15) ألف دولار أمريكي".

وأوضحت أن "كميناً محكماً نصب له وأدى إلى إلقاء القبض عليه، حيث دونت أقواله بالاعتراف ابتدائياً وصدقت قضائياً، وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ١٦٠ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

إلى ذلك، نفذت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد أوامر إلقاء القبض بحق عدد من المتهمين بقضايا السرقة والتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة، وضبطت عجلة واعتقلت حائزها ضمن مكاتب المكافحة في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة.

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