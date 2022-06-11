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اعتقال مطلوبين بتهم "إرهابية" وتجار مخدرات في بغداد وكركوك

Category: أمـن

Date: 2022-06-11T12:06:28+0000
اعتقال مطلوبين بتهم "إرهابية" وتجار مخدرات في بغداد وكركوك

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، اعتقال اثنين من المتهمين بـ"الإرهاب" وأربعة عصابات لترويج المخدرات في جانبي الكرخ والرصافة، فيما تم اعتقال 15 اخرين من متاجري ومروجي في كركوك.

وقالت عمليات بغداد في بيان وزعته خلية الاعلام الأمني وورد الى وكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية تستمر بملاحقة ما تبقى من فلول (داعش) الارهابي وعناصر الجريمة المنظمة وتجار ومروجي المواد المخدرة من خلال تنفيذ اوامر القبض القضائية".

وأضاف البيان، أن العمليات "أثمرت عن القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة ٤/١ ارهاب خلال رصد تحركاتهم وتواجدهما ضمن منطقتي (المحمودية، سيطرة بوابة الراشدية)، وكذلك القبض على اربع عصابات لترويج وتجارة المواد المخدرة وضبط بحوزتهم كميات من مادة الكريستال واجهزة تعاطيها بالاضافة الى أسلحة واعتده غير مرخصة ومبالغ مالية مزورة في مناطق (الراشدية ، الشيشان، الاعظمية ، الشرطة الخامسة ، حي اسيا) بجانبي الكرخ والرصافة".

وتابع البيان أنه "تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم.

من جهة أخرى أفاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، بأن "مفارز مديرية مكافحة المخدرات في كركوك، تمكنت من اعتقال 15 من المتاجرين والمروجين للمخدرات وفق المادتين 28 و32 من قانون العقوبات".

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