اعتقال "مشعوذ" و64 متهماً بينهم 13 تاجر مخدرات في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الاثنين، اعتقال عدد من المطلوبين، بينهم (13) متهماً بتجارة وترويج المواد المخدرة بالجرم المشهود، وآخر بالسحر والشعوذة، مؤكدة ضبط أسلحة وأعتدة شرقي العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عمليات البحث والتفتيش المناطقي ضمن قاطع مسؤولية الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية، نتج عنها إلقاء القبض على (64) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم (13) متهماً بتجارة وترويج المواد المخدرة وبالجرم المشهود، واخر بالسحر والشعوذة و(49) اجانب مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية".

وأضافت أن العملية نتج عنها كذلك "ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة الغير مرخصة وكمية من المواد المخدرة وذلك ضمن مناطق (حسينية المعامل، الباوية، حي النصر، الرشاد، حي الكوفة) شرقي العاصمة"، مؤكداً تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم.