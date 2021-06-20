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اعتقال مشتبه به بقصف قاعدة عين الأسد في محافظة الانبار

Category: أمـن

Date: 2021-06-20T15:26:49+0000
اعتقال مشتبه به بقصف قاعدة عين الأسد في محافظة الانبار

شفق نيوز/ كشفت مصادر محلية في الأنبار، يوم الأحد، عن إلقاء القبض على مشتبه به بقصف قاعدة عين الأسد الجوية غربي الانبار، وذلك بعد مرور ساعات قليلة على الحادث.

وقال القيادي في الحشد العشائري بمحافظة الأنبار، قطري العبيدي لوكالة شفق نيوز، إنه تم اعتقال أحد المشتبه بهم بقصف عين الأسد الجوية، والتحقيقات معه ما تزال جارية من قبل جهات أمنية.

وكان مصدر أمني من داخل قاعدة عين الأسد الجوية، قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم، باستهداف القاعدة بصاروخ محلي الصنع، لم يصل إلى القاعدة، ولم يسفر عن اي خسائر بشرية او مادية.

وأشار المصدر، إلى أنه "بعد الاطلاع على منظومة كاميرات المراقبة القريبة من القاعدة، تبين أن الصاروخ أطلقه أحد الإرهابيين وكان يستقل عجلة (بيك اب)، وتم تعميم نوع العجلة ولونها على القوات الأمنية، كونها لم تكن تحتوي على لوحات تسجيل، وما تزال قوات الأمن تبحث عنها".

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