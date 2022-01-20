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اعتقال مسؤول عن نقل "الإرهابيين والانتحاريين" شارك باستهداف الكاظمية

Category: أمـن

Date: 2022-01-20T07:50:55+0000
اعتقال مسؤول عن نقل "الإرهابيين والانتحاريين" شارك باستهداف الكاظمية

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الخميس، باعتقال "إرهابي خطير" مسؤول عن نقل "الإرهابيين والانتحاريين" وشارك في عمليات إجرامية كبيرة بالعاصمة بغداد منها استهداف الكاظمية عام 2016.

وقالت الخلية في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "عناصر الاستخبارات تمكنوا من الإطاحة بواحد من أهم عناصر تنظيم داعش الإرهابي في العراق والمطلوب قضائياً وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب فيما يسمى بولاية شمال بغداد"، مبينة أن الاعتقال تم "بإشراف ومتابعة ميدانية لوكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومن خلال عملية استخبارية كبيرة تمثلت بمتابعات أمنية دقيقة وتقاطع للمعلومات".

وأضافت أنه "بعد التحقيق معه اعترف الإرهابي بمسؤوليته عن نقل الإرهابيين الانتحاريين وزرع العبوات الناسفة في بغداد واشتراكه في العديد من العمليات الإرهابية التي استخدمت فيها الأسلحة الكاتمة للصوت".

وأوضحت أن "الإرهابي عن مسؤوليته بنقل عدد من الانتحاريين الإرهابيين عام 2016 الذين استهدفوا مدينة الكاظمية المقدسة ومنطقة الحرية, كما اعترف بنقل ثلاثة إرهابيين قاموا باستهداف معمل غاز التاجي في نفس العام".

وفي عام 2019، يقول البيان، "اعترف الإرهابي عن مسؤوليته بزرع عبوات ناسفة استهدفت الأبرياء الأمنيين في مدينتي الشعلة وسوق الأربعة آلاف في منطقة الشعب، فضلاً عن اشتراكه بعملية إرهابية استخدمت فيها أسلحة كاتمة للصوت في منطقة شاطئ التاجي في نفس العام استهدفت عجلة تابعة لمديرية مكافحة المتفجرات"، مؤكدا "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه تمهيداً لإحالته للقضاء".

 

 

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