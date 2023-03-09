اعتقال مسؤول عن تجهيز وتفجير انتحاري بسوق الإسكان في الاسكندرية العام 2013 ببابل

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم الخميس، بالقاء القبض على إرهابي مسؤول عن تجهيز وتفجير انتحاري في سوق الإسكان في ناحية الاسكندرية العام 2013 بمحافظة بابل.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، إنها تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين والمطلوبين وفق احكام المادة (4/ارهاب) لانتمائه لتنظيم داعش المنظم إليها العام 2005 والمشترك بحادث تجهيز تفجير إرهابي انتحاري في سوق الاسكان بقضاء الاسكندرية ضمن محافظة بابل عام 2013 الذي راح ضحية مواطنين ابرياء، وكذلك المسؤول عن جمع الاموال لدعم عناصر التنظيم.

ووفقا للبيان فقد تم تدوين اقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقه الاجراءات القانونية اللازمة.