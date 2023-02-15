اعتقال مسؤول حكومي وموظف اختلسا قرابة (3.5) مليارات دينار

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الاتحاديَّة، يوم الأربعاء، تنفيذ مذكرة قبض بحق مسؤول في المصرف الصناعي وموظف في دائرة عقارات الدولة بتهمة اختلاس ما يقارب (3.5) مليارات دينار.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، أن فريقاً من مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد تمكن من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق أمين صندوق في المصرف الصناعي، وموظف في دائرة عقارات الدولة؛ لإقدامهما على اختلاس مبلغ قدره (3.428.000.000) مليارات دينار عراقي.

وأردفت الدائرة أن المتهمين أقدما على اختلاس المبلغ بموجب (33) صكاً محرراً من المصرف الصناعي لأمر دائرة عقارات الدولة، مشيرة إلى أن الصكوك تتعلق بمزايدة علنيَّة تخص عقارات تابعة لوزارة الماليَّة، حيث تمكن الفريق من ضبط الصكوك بعد اعتراف أمين الصندوق بأنه أقدم - بالاتفاق مع ممثل دائرة عقارات الدولة - بإصدار انتفاء حاجة للصكوك؛ ليتم على إثرها اختلاس تلك المبالغ.

ونوهت بتنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، وعرضه رفقة المتهمين والمبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرر توقيفهما وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات العراقي، وبعد تصديق اقوال المتهمين تم إصدار أوامر قبض بحق متهمين آخرين.