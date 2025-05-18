اعتقال مسؤول حكومي بتهمة "الدکة العشائرية" جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الأحد، بأن قوة أمنية أوقفت مدير بلدية ناحية أور شرقي مدينة الناصرية، مركز المحافظة ذي قار، برفقة اثنين آخرين، بتهمة التورط في "دگة عشائرية".

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "عملية التوقيف جاءت بناءً على معلومات استخبارية ومذكرة قضائية"، مشيراً إلى أن "المتهمين الثلاثة يواجهون تهماً تتعلق بالمشاركة في نزاع عشائري مسلح".

وأشار إلى أن "السلطات المختصة باشرت التحقيق مع الموقوفين تمهيداً لعرضهم على القضاء وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها".