اعتقال مسؤول جهاز الاستخبارات بداعش ومعاونه في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية يوم الاحد القاء القبض على مسؤول مايسمى جهاز الاستخبارات في ولاية الفلوجة بداعش ومعاونه وذلك بمحافظة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان اليوم ان مفارزها "المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية القبض على أحد قادة داعش والذي يعمل بمايسمى مسؤول جهاز الاستخبارات في ولاية الفلوجة بالتنظيم والمكنى (ابو سالم المولى) وشقيقه والذي يعمل معاونا له بعملية استخباراتية مشتركة بين مديريتي استخبارات بغداد و استخبارات الشرطة الاتحادية".

واضاف البيان ان عملية إلقاء القبض جاءت بعد متابعتهما من قضاء الفلوجة الى محافظة بغداد تحديداً منطقة الدورة، ومن خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بانتمائهما للتنظيم واشتراكهما بعدة عمليات مسلحة ضد القوات الأمنية والمواطنين.