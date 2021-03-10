اعتقال مسؤول بداعش وضبط منصات إطلاق صواريخ في نينوى والأنبار

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية يوم الأربعاء القاء القبض على مسؤول تجهيز مضافات داعش في نينوى.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٥١ تمكنت من القاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة القراج بقضاء مخمور نينوى.

وبحسب البيان فإن هذا الشخص هو المسؤول عن تجهيز مضافات داعش بالمواد الغذائية واللوجستية، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب .

وفي بيان ثان للمديرية "تم ضبط منصتين لإطلاق الصواريخ ، وتفكيك عبوتين ناسفتين من قبل الجهد الهندسي بالاضافة الى مقذوف حربي في منطقة ابو دلاية في الصحراء الغربية التابعة لقضاء حديثة بالانبار .

وأضاف انه قد تم تدمير المواد من قبل الجهد الهندسي للقيادة والمرافق للقوة المنفذة .