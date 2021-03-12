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اعتقال مسؤول التهجير والخطف بالتعاون مع عمه القيادي بداعش غربي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-03-12T12:21:11+0000
اعتقال مسؤول التهجير والخطف بالتعاون مع عمه القيادي بداعش غربي العراق

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية يوم الجمعة القاء القبض على احد الارهابيين المسؤولين عن التهجير والخطف في محافظة الأنبار  قبل تحريرها من قبض التنظيم المتشدد.

وقالت المديرية في بيان اليوم ان مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة 8 تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين المسؤولين عن عمليات الخطف والتهجير بالاشتراك مع عمه القيادي في داعش بحي النصر في قضاء عنه بالانبار .

وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب ، وفقا للبيان.

وفي بيان ثان قالت المديرية إنه بعملية استخبارية نوعية اعتمدت تكتيكات غير مسبوقة تمت بالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء المشاة ٧٣ من الاطاحة باحد الارهابيين الخطرين بناحية زمار غربي نينوى والمكنى بـ ( ابو كريم ) احد أبرز عناصر ما تسمى (فرقة عين جالوت) الارهابية .

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