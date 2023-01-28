اعتقال "مسؤول اغتيالات ولاية شمال بغداد" التابعة لـ (داعش) في كمين محكم بمحافظة الانبار

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الحشد، اليوم السبت، اعتقال "مسؤول الاغتيالات" في "ولاية شمال بغداد" التابعة لتنظيم (داعش)، بعملية وصفتها عبر كمين محكم في محافظة الأنبار.

وقالت هيئة الحشد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "قوة من استخبارات اللواء 27 / الفوج الثاني (المهمات الخاصة) تمكنت، السبت، من الإطاحة بمسؤول مفارز الاغتيالات بما يسمى “ولاية شمال بغداد” التابعة فلول “داعش” الإرهابي في محافظة الانبار".

وأضافت الهيئة "جاء ذلك خلال عملية أمنية نوعية قامت بها القوة بناء على معلومات استخبارية، حيث تمكنت من إلقاء القبض على مفارز الإغتيالات بما يسمى (ولاية شمال بغداد) التابعة فلول “داعش” الإرهابي بواسطة كمين محكم في مدخل محافظة الأنبار(سيطرة التحدي)"، مبينة انه "تم اتخاذ الإجراءات الأصولية بحق المعتقل".