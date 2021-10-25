اعتقال مسؤولين كبار في ذي قار بينهم مدير البلديات على يد النزاهة وقوة أمنية

Category: أمـن

Date: 2021-10-25T08:03:45+0000

اعتقال مسؤولين كبار في ذي قار بينهم مدير البلديات على يد النزاهة وقوة أمنية

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