اعتقال مسلح أطلق الرصاص على مدير مكتب برلماني وأصابه بجروح في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، باعتقال مسلح أطلق الرصاص على مدير مكتب البرلماني العراقي "غاندي الكسنزاني" وأصابه بجروح في العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن شخصاً مسلحاً يستخدم دراجة نارية لتوصيل الطلبات "ديلفري" أطلق، مساء اليوم، الرصاص الحي على مدير مكتب النائب غاندي محمد عبد الكريم الكسنزاني، في بغداد، وأصابه بجروح

وأوضح المصدر، أن مدير مكتب البرلماني ويدعى م. ا. م. ع. وهو من تولد 1986 ويسكن الخضراء، قد أصيب بساقه بطلق ناري، مشيراً إلى أن المسلح يدعى ح. ع. ج. تولد 1985 ويسكن مدينة الصدر .

وبين المصدر، أن قوة من مركز شرطة الخضراء، والفوج الأول - لواء 7- شرطة اتحادية تمكنت من القاء القبض على المسلح، مشيرا إلى نقل المصاب لمستشفى اليرموك وتسليم المتهم إلى مركز شرطة الخضراء .

من جانبه، قال النائب غاندي الكسنزاني، في تصريح مكتوب ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "مدير مكتبي تعرض لمحاولة اغتيال، وهو حاليا يتلقى العلاج ووضعه الصحي مستقر، والجاني ملقى القبض عليه".