اعتقال مسلحين "ينتمون لجهات سياسية" حاولوا اقتحام وحرق مبنى وزارة عراقية

شفق نيوز/ اعتقلت قوات الامن العراقية، اليوم الاثنين، مجموعة مسلحين "ينتمون لجهات سياسية" حاولوا اقتحام وحرق مبنى وزارة الزراعة وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية اعتقلت 8 اشخاص بينهم 4 مسلحين حاولوا اقتحام مبنى وزارة الزراعة في بغداد، خلال التظاهرات التي اقيمت امام الوزارة من قبل منتجي الدواجن في العراق".

ولفت الى أن "المسلحين ينتمون لجهات سياسية ومافيات ووجهوا تهديدا بحرق وزارة الزراعة حال عدم تنفيذ رغباتهم الشخصية".

وتجمع المئات من مربي الدواجن الذين قدموا من عموم المحافظات العراقية، في شهر نيسان الماضي ، ليتظاهروا امام بوابة المنطقة الخضراء وسط بغداد والمطالبة بدعمهم بمستلزمات الدواجن وإيقاف قرار الاستيراد "العشوائي" الذي تسبب بضربات اقتصادية وخسائر جسيمة للمربين والمنتج الوطني.