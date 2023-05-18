اعتقال مسافر بحوزته 65 بطاقة دولية في مطار بغداد

شفق نيوز/ أعلنت السلطات العراقية، يوم الأربعاء، القبض على مسافر بحوزته 65 من بطاقات فيزا كارد الدولية معدة للتهريب في منفذ مطار بغداد الدولي.

وقالت هيئة المنافذ الحدودية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مديرية منفذ مطار بغداد الدولي بالتعاون مع مركز الجمرك المدني وشرطة الجمارك ومن خلال تكثيف إجراءات التفتيش والتدقيق للمسافرين والبضائع، تمكنت تم القبض على مسافر عراقي وضبط بحوزته بطاقة فيزا كارد الدولية عددها 65 بطاقة.

وبحسب البيان، فإن البطاقات كانت مخفية داخل حقيبة تم تعبئتها بمبالغ مالية لغرض تهريب الأموال من العملة الصعبة خارج البلد عن طريق سحب تلك المبالغ في الدول التي ينوي السفر إليها.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة و تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم والبطاقات الى مركز شرطة مطار بغداد الدولي لعرض الموضوع امام انظار السيد قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.