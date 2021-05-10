اعتقال مزور للعملة الاجنبية بحوزته أكثر من 36 ألف دولار

شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاثنين، اعتقال مزور للعملة في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "التشكيلات الاستخبارية في اللواء (27) التابع لقيادة عمليات بغداد ونتيجة متابعات استخبارية دقيقة، تمكنت من إلقاء القبض على مزور للعملة الاجنبية في منطقة المنصور ببغداد".

وأشار البيان إلى أنه "تم ضبط مبلغ (36800 دولار امريكي) بحوزته من فئة (100$) وعلى الفور تم تسليم المتهم الى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل".

ولفت البيان إلى أن "هذه الانشطة الامنية تأتي في إطار الحرص على حماية الاقتصاد الوطني ومحاربة الجريمة الاقتصادية في البلاد".